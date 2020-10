PRF prende motociclista com moto adulterada em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento, por volta das 11h20min, desta sexta-feira, durante a “Operação Nossa Senhora Aparecida 2020”, quando sinalizaram para um motociclista conduzindo uma moto Honda/CG (preta), sem placa, no km 275, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

O condutor, de 35 anos, que tentou escapar da fiscalização alegou ser bombeiro do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Durante a abordagem o condutor da moto apresentou uma carteira funcional que os policiais verificaram indícios de falsificação. Ao ser realizada inspeção veicular da motocicleta, foi verificado que tanto a numeração do chassi quanto do motor tinham sido suprimidos.

O condutor recebeu voz de prisão pelos crimes de falsa identidade e adulterar sinal identificador de veículo, falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio.

A pena para esse tipo de crime é de detenção de três a um ano, ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa, onde o homem ficou preso. A motocicleta ficou apreendida para ser periciada e tentar identificar o veículo original.