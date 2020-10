Volta Redonda reforça sanitização e higienização na cidade

Objetivo é o combate ao novo coronavírus; Orientação para uso de máscara e álcool em gel permanece

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) continua realizando serviços de sanitização e higienização nos espaços públicos de Volta Redonda. A iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda tem como objetivo auxiliar no combate ao novo coronavírus. A orientação para que a população mantenha o isolamento social, utilize máscara e álcool em gel permanece.

Na terça-feira, dia 06, as equipes de trabalho atuaram no Estádio Raulino de Oliveira e no Caps da Vila Santa Cecília (Centro de Atenção Psicossocial). Na quarta-feira, dia 7, foi a vez da Avenida Amaral Peixoto. O prédio do Furban, ao lado da prefeitura, foi sanitizado e higienizado, na sexta-feira, dia 9.

“As equipes da Secretaria de Infraestrutura trabalham todos os dias realizando a sanitização e higienização dos espaços públicos e áreas de saúde. Nós montamos um cronograma, que é seguido de forma rigorosa”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos, ressaltando que calçadas, pontos de ônibus, bancos, praças, entradas de agências bancárias e pontos de ônibus foram higienizados.