Zoológico de Volta Redonda é opção de lazer no feriado

Vagas para a próxima segunda-feira, dia 12, ainda estão abertas

O Zoológico Municipal foi reaberto no último domingo, dia 4, em Volta Redonda. O passeio é uma ótima opção de lazer para o próximo feriado, na segunda-feira, dia 12. O espaço foi totalmente reformado, e passou por diversas melhorias como brinquedos acessíveis, novo asfaltamento, novos pedalinhos e ainda ganhou um Recinto de Imersão para proporcionar uma experiência ainda melhor para as pessoas. As visitas devem ser agendadas com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register.

Medidas de prevenção foram adotadas pela prefeitura municipal para prevenir a contaminação pela Covid-19, como manter o distanciamento e o uso obrigatório de máscaras.

O secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Marcus Vinícius Convençal, lembrou que só está sendo permitida a entrada de 300 visitantes na parte da manhã e 300 na parte da tarde.

“Como tivemos que limitar o número de pessoas dentro do Zoológico, como medida de segurança por conta da pandemia, é importante que os agendamentos sejam feitos com antecedência”, disse o secretário, lembrando que as vagas para este sábado, dia 10, e domingo, dia 11, já estão esgotadas.

O Zoológico funciona de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Das 12h às 13h o local fica fechado para higienização dos espaços coletivos e banheiros.