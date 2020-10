Coligação Pros-PSL-PSDB realiza LIVE sobre a independência e a relação entre os poderes em Volta Redonda

Na quinta-feira, 08, Dayse Penna (Pros), Ademar Esposti (PSL) e Jorginho Fuede (PSDB) que compõem a coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver (Pros-PSL-PSDB) transmitiram ao vivo, em suas páginas oficiais nas redes sociais, um bate-papo sobre ‘A relação e a independência dos poderes (executivo com o legislativo)’.

Jorginho Fuede, líder do PSDB no município, falou sobre a relação com o poder executivo. “Nosso partido escolheu com tranquilidade apoiar a candidatura da Dayse e do Ademar para caminharmos juntos. O legislativo tem um papel fundamental junto com o executivo na administração do município. Ele fiscaliza o executivo, expressa a vontade das pessoas, traduz o sentimento social através de leis. A gente costuma dizer que o vereador é o político mais próximo da população. Espero que o executivo, dentro do possível, promova aquilo (as leis) em benefício da sociedade”. explicou Jorginho

A candidata à Prefeitura destacou o que deve ser o objetivo de ambos os poderes “Precisamos melhorar essa relação, experimentar uma relação de respeito mútuo entre os poderes. E principalmente se nós tivermos junto com o legislativo uma visão de futuro, do que nós precisamos fazer pelo desenvolvimento da cidade, não vejo de maneira nenhuma, constrangimento ou competição, não consigo enxergar isso! Se temos o mesmo propósito, que é o desenvolvimento da cidade, essa leitura de base ou não base do governo me parece muito frágil”.enfatizou Dayse

O candidato a vice-prefeito de Volta Redonda, Ademar Esposti ressaltou o papel do legislativo municipal. “O vereador deve estar em defesa da população, não em defesa de um projeto do prefeito, porque se o prefeito tiver um projeto que não seja da população para a população, o vereador não pode fazer parte da base do governo. Em outras palavras o vereador tem que defender a população que o elegeu, por isso eu o considero um fiscal. Ele vai fiscalizar o trabalho do executivo e nós vamos ficar felizes porque vai nos ajudar a fazer um trabalho melhor, lembrou Ademar.

No decorrer do bate-papo, os candidatos puderam responder perguntas dos eleitores relacionadas à educação, funcionalismo público, mobilidade, saneamento básico e segurança pública. A live foi gravada e está disponível na página oficial de Dayse no Facebook.