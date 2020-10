Final do Jevre eSports 2020 é sucesso em Volta Redonda

Evento aconteceu na Vila Santa Cecília, sem aglomerações

A final do Jevre eSports 2020 aconteceu neste sábado, dia 10, na Vila Santa Cecília e foi um verdadeiro sucesso. Por conta da pandemia, os jogos, que estão acontecendo desde o dia 1º, foram realizados de forma virtual. A final reuniu os 10 finalistas e foi transmitida por telão de led. E, mesmo sendo realizado de forma presencial, o evento não gerou aglomerações.

As disputas seguiram através de partidas entre dois jogadores no game FIFA 2020 na plataforma Playstation 4, com participação das escolas públicas e privadas do município.

Os participantes foram divididos em duas categorias: Infanto (de 11 a 14 anos) e Juvenil (15 a 18 anos). As etapas da competição foram transmitidas através do canal JEVRE eSports no Youtube.

A vencedora da categoria infanto feminino foi a Camila Pires, de 14 anos, estudante do Colégio Getúlio Vargas. Ela contou que adorou a experiencia. “Foi uma satisfação muito grande. Gostei muito de jogar e poder participar. Espero que essa modalidade seja incluída nos próximos anos”, disse.

Pedro Almeida foi o vencedor da categoria infanto masculino, e falou sobre a importância de valorizar e dar visibilidade ao eSports. “Isso veio para mostrar que a categoria é forte e temos que engrandecer o esporte. Estou muito feliz de ter saído com o título e quero buscar mais premiações e levar mais troféus para casa”, comentou o atleta.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Patrícia Monlevad, comentou que essa foi a oportunidade de manter a tradição dos jogos estudantis viva, mesmo em meio a pandemia.

“Com tudo isso que está acontecendo, a gente precisou ressignificar o Jevre. O evento correu dentro da zona de segurança que a gente previu e foi muito gratificante ver o envolvimento dos alunos”, contou Patrícia.

Os três primeiros colocados de cada categoria ganharam troféus. Na categoria infanto (11 a 14 anos), os dois primeiros colocados receberam brindes. Já na categoria juvenil (15 a 18 anos), além dos brindes, os vencedores passarão a integrar a equipe da Smel. Todos os alunos que jogaram receberam medalha de participação. Secom VR, com fotos de Felipe Carvalho