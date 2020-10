Grupo de Lombalgia retoma atividades com medidas sanitárias contra Covid-19

Com o número de pacientes por grupo reduzido e cumprindo os protocolos de prevenção à Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retomou no mês de outubro as atividades do Grupo de Lombalgia. Os encontros são realizados nas Academias da Saúde e acontecem em dois dias da semana: às terças na unidade do bairro Novo Horizonte, e às quartas, na unidade do Freitas Soares. São dois grupos em cada unidade, nos horários de 8h às 9h, e de 9h às 10h, que atendem quatro pacientes por sessão, afim de evitar aglomerações.

Segundo a SMS o serviço também trata outras patologias relacionadas à coluna cervical. A Secretaria ainda explicou que o tratamento é por meio de cinesioterapia. Dessa forma, os exercícios não precisam de aparelhos elétricos e são realizados através de alongamentos e exercícios posturais.