Policia Militar apreende vaso com maconha, em Resende

Policiais militares receberam uma informação de um policial sobre um vaso de plástico com plantação de maconha numa casa abandonada localizada na Estrada Fazenda Santa Clara, no bairro Fazenda da Barra II, em Resende.

Os agentes foram até o local, por volta das 14h40mn, onde a casa esta sendo utilizada para práticas ilícitas de venda de drogas e depararam com um vaso de plástico com a plantação de maconha.

Com o no local não foi encontrado nenhum suspeito, os agentes levaram a planta par a Delegacia de Polícia, para o preenchimento do boletim de ocorrência.