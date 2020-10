Troca de tiros deixa dois feridos no bairro Roma, em Volta Redonda

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares deixou dois suspeitos feridos na noite desta sexta-feira, no bairro Roma, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima levou os policiais militares até os suspeitos, atrás do condomínio Minha Casa, Minha Vida. Quando os agentes chegaram abordaram um menor com dragas. Os policiais continuaram percorrendo a localidade, ainda numa área de mata, quando depararam com os suspeitos.

Os agentes foram recebidos a tiros e houve o revide. Dois suspeitos foram feridos. Com eles, foram encontrada uma pistola .40 e outra 9mm. Segundo os policiais, o local funcionava com um acampamento para os traficantes.

No local os agentes encontraram drogas, material para embalar drogas, mochilas, roupas camufladas, balanças, rádios de comunicação, etiquetas e fitas adesivas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender os baleados. Não há informações sobre o estado de saúde deles.