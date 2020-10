Volta Redonda conta com rede de enfrentamento à violência contra as mulheres

Município oferece serviços completos de assistência e atendimento a mulheres vítimas de alguma violência

Dia 10 de outubro é marcado como o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) realiza diversas ações ao enfretamento da violência doméstica e familiar. A rede municipal oferece serviços completos que vai da prevenção à assistência e atendimento para as mulheres vítimas de alguma violência.

O município conta com o Centro Especializado de Atendimento a Mulher (Ceam), Central de Atendimento, Patrulha Maria da Penha, a Casa Abrigo para mulheres em risco de vida e o projeto de defesa pessoal “Eu me amo, eu me protejo”, que consiste em aulas de luta, adaptadas para a defesa pessoal de mulheres em situações de assédio, abuso e agressão e que acontece no Cemam (Centro Municipal de Artes Marciais). As aulas estão suspensas no momento por conta da pandemia. Além disso, a cidade conta com uma DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

Mesmo durante as medidas de isolamento social, impostas por conta da pandemia, o serviço não foi interrompido e, para manter os atendimentos, o Ceam adotou alguns protocolos, com acolhimento por telefone e,até o mês de setembro, já foram realizados 112 atendimentos.

Também foram disponibilizadas campanhas digitais informando os canais de atendimento à mulher, como o Disque 180 e o telefone do Centro Especializado de Atendimento a Mulher.

A coordenadora do Ceam, Ludmila Aguiar de Assis, contou que também foi realizada uma parceria com o aplicativo ‘Women Angels’, que disponibilizou de forma gratuita o acesso ao app para que mulheres em situação de violência se sentissem mais seguras durante o isolamento social.

“O aplicativo contém botão do pânico, que quando acionado por 3 segundos, indica a localização da usuária para suas “angels”, nome dado a contatos de confiança, que podem tomar as atitudes cabíveis para protegê-la, entre várias outras funcionalidades”, explicou Ludmila.

Atualmente o Ceam está com os atendimentos presenciais, adotando todas as medidas necessárias para prevenir o contágio do coronavírus.