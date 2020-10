Acidente envolve dois carros e um caminhão e deixa um morto na BR-040, em Minas Gerais

Um acidente ocorrido na manhã deste domingo, deixou uma pessoa morta e dois feridos, na BR-040, sentido Rio de Janeiro, próximo a cidade de Itabirito, a 60 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um carro com quatro ocupantes derrapou na pista e atingiu um caminhão que vinha no sentido contrário. Logo atrás, outro veículo, modelo Golf, não conseguiu desviar e também bateu.

Segundo informações da Polícia Militar mineira, o motorista do Golf fugiu do local. O motorista do carro, uma criança e uma adolescente estão entre os feridos. Uma mulher que estava no carro não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Um helicóptero participou do resgate das vítimas. As quatro pistas da rodovia foram interditadas totalmente para os trabalhos dos Bombeiros, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e funcionários da concessionária Via040.