Jovem é preso por tráfico de drogas no bairro São Genaro

Policiais militares prenderam na tarde deste domingo, um jovem, de 22 anos, suspeito de trafico de drogas, no bairro São Genaro, em Barra Mansa. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde ficaram de campana observando o suspeito.

Durante abordagem os agentes apreenderam um revólver calibre 38, com seis munições intactas. A arma estava em sua cintura. No bolso do rapaz, os agentes encontraram R$ 20.

Os policiais militares apreenderam também 23 pinos de cocaína. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado.