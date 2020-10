Prefeitura de BM publica novo decreto estabelecendo a reabertura de campos de futebol, quadras e praças públicas

Espaços estavam fechados desde o início da pandemia da Covid-19

O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable assinou na última sexta-feira (9) o decreto Nº Nº 9977, que dispõe sobre a reabertura de campos de futebol, quadras e praças públicas. Em relação aos espaços para a prática de esportes, devem ser observados os protocolos sanitários e de retomada já estabelecidos, como também aqueles que vierem a ser instituídos pelos órgãos sanitários municipais, estaduais e federais.

Os locais estavam fechados desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus e cumpriam a determinação do decreto Nº 9814, que proibia a concentração de pessoas em espaços e equipamentos públicos, devendo permanecer fechados todos os equipamentos públicos e privados destinados a prática de esportes coletivos no âmbito do município.

A moradora do bairro Colônia Santo Antônio, Ivete Aprígio, reside ao lado de uma das praças e apoia a reabertura. “Tem que reabrir os espaços para as atividades físicas, porque sol e ar puro nunca fizeram mal a ninguém. Temos que continuar a vida, aprendendo a conviver com essa situação e respeitando as determinações de combate ao vírus”.

Já Angela Maria Saretta de Andrade é moradora do Jardim América e aluna do Projeto Esporte Presente da Prefeitura de Barra Mansa. A aposentada comemorou a possibilidade de poder utilizar novamente os espaços públicos. “Quase todas as atividades já voltaram, mas faltava abrir as quadras, as praças. Concordo com a liberação, pois são ambientes abertos, onde podemos manter uma distância. Assim poderemos voltar com as nossas atividades. Estamos sentindo muita falta das atividades físicas. É só a gente se proteger, manter distância, usar álcool gel e máscara”.