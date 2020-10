PRF apreende veículo clone e documento falsificado na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento durante fiscalização relativa a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, quando abordou por volta das 10h30min, um motorista conduzindo um Honda/Civic Touring, cor branca, com placa de São João de Meriti (RJ), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização, o condutor, de 43 anos, com a esposa e filhos seguia do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Ao verificar a documentação apresentada, foram observados indícios de falsificação no CRLV do veículo, sendo realizada inspeção veicular minuciosa e constatando que os itens identificatórios tinham sido adulterados, confirmando se tratar de um veículo clone.

O condutor declarou que havia comprado o veículo na última viagem que fez ao Rio de Janeiro, de um revendedor na região do bairro de Guaratiba, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP de Piraí, onde o veículo e o CRLV ficaram apreendidos. O condutor foi enquadrado em receptação culposa, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Não foi possível se chegar ao veículo original, sendo solicitada realização de perícia pelo delegado para tentar chegar ao veículo original.