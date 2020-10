PRF prende condutor com veículo furtado há mais de 20 anos na Dutra, em BM

Equipe do GMR (Grupo de Motociclistas Regional) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando uma blitz de fiscalização de veículo relativa à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, por volta das 15h50min, deste domingo, quando perceberam um veículo Fiat Uno, que havia parado cerca de 100 metros de onde ocorria a fiscalização, no km 272, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Desconfiados de que havia algo suspeito, os policiais rodoviários federais foram até o local e durante abordagem constataram que o condutor do veículo não possuía CNH. Durante inspeção minuciosa no veículo, que ostentava placa de Barra Mansa, foi constatado de que se tratava de um clone, sendo o original emplacado na cidade de Volta Redonda.

O veículo tinha registro de furto no município do Rio de Janeiro, em 8 de fevereiro de 1999. Diante das constatações, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo e a ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.