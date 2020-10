PRF prende motoqueiro embriagado na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da tarde deste domingo, por volta da 14h30min, um homem, de 25 anos, conduzindo a moto Honda CG Fan KS, com placa de Barra Mansa, no km 317, da Rodovia Presidente Dutra, no retorno de Itatiaia.

Os agentes pararam a moto e observaram que seu condutor apresentava sinais de embriaguez. Ao ser submetido ao teste de etilômetro (bafômetro) o resultado foi positivo, caracterizando crime de trânsito.

O motoqueiro recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP, de Itatiaia.