PRF recupera carga de carne roubada logo após assalto no RJ

A mercadoria estava intacta e era avaliada em mais de R$ 200 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta sexta-feira (09), um caminhão que tinha sido roubado minutos antes, na Rio-Teresópolis (BR-116), em Magé. Três homens foram presos na ação. O flagrante aconteceu em Itaguaí, na Região Metropolitana Fluminense.

Policiais rodoviários federais, da delegacia do Rio de Janeiro, faziam ronda na Antiga Estrada Rio-São Paulo (BR-465), quando receberam informações da central da PRF, que um caminhão que transitava na Rio-Teresópolis (BR-116), tinha acabado de ser assaltado quando passava pela cidade de Magé.

De imediato, os agentes se mobilizaram e fizeram um cinturão para recuperar a carga e prender os criminosos.

Durante buscas pela região, os agentes da PRF, avistaram, em Itaguaí, no Arco Metropolitano (BR-493), o caminhão, com as mesmas características do assalto, e também um carro, de cor branca, que realizava a escolta do produto roubado.

Foi dada a ordem de parada, que não foi obedecida pelos condutores. Houve perseguição, por dois quilômetros na rodovia, que se estendeu até a Rua Irene de Castro e Souza, no Barro Brisamar, onde foi realizada a abordagem.

Ao parar os veículos, três suspeitos foram presos e um conseguiu fugir. Em revista no interior do carro, os agentes localizaram, sobre os bancos, quatro celulares, um deles era do motorista que havia sido assaltado.

O caminhão estava carregado de carne avaliada em R$ 220 mil.

A vítima informou que foi abandonada pelos bandidos em Duque de Caxias e que procurou ajuda no posto da PRF mais próximo.

A ocorrência foi encaminhada para 50º DP (Itaguaí) onde os suspeitos foram ouvidos e liberados logo em seguida.