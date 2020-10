Fachada da Câmara de Vereadores na cor Verde homenageia os profissionais de fisioterapia e terapeuta ocupacional

A fachada da Câmara de Vereadores de Volta Redonda será iluminada nesta terça-feira, na cor verde, em homenagem ao Crefito, profissionais da área de fisioterapia e terapeuta ocupacional, que completa 51 anos. Cerca de 35 mil profissionais atuam na região Sul Fluminense e realizam um trabalho de excelência, e principalmente nesse momento de pandemia, estão na linha de frente em defesa da vida.

Na oportunidade, a Casa Legislativa através do seu atual presidente, o vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, fará a entrega de uma Moção de Aplausos aos representantes do Órgão na Sala Getúlio Vargas.

HOMENAGEM: O Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional é comemorado em 13 de outubro e homenageia o trabalho do profissional ligado à área da saúde que auxilia na recuperação física do corpo humano. Os fisioterapeutas ainda ajudam a prevenir doenças musculares e ósseas, com massagens e exercícios localizados e etc.

O Terapeuta Ocupacional atua indicando atividades intelectuais e físicas que permitem a recuperação de pacientes que sofreram AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou que sofreram acidentes. Igualmente, ajudam a crianças com dificuldades motoras indicando exercícios específicos que melhorem seu rendimento.