Policiais civis e militares apreenderam na tarde deste domingo, um adolescente, que seria o gerente da venda de drogas, com 620 cápsulas de cocaína, no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul.

Com o menor os agentes encontraram também uma quantidade de maconha e uma balança de precisão. A apreensão feita para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

