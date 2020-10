Polícia Civil prende em BP suspeito de estupro de menores, em Petrópolis

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam no sábado, um homem suspeito de estupro de vulnerável. O crime aconteceu em janeiro de 2001, em Petrópolis (RJ). Segundo foi apurado, as menores somente denunciaram o abuso em 2002, pois envolvia parentes.

Contra ele, havia um mandado de prisão, expedido juízo da 2ª Vara Criminal de Petrópolis, com base em inquérito policial instaurado na Delegacia de Petrópolis.

Segundo o boletim de ocorrência, o acusado teria abusado de duas menores, uma de 11 e outra de 12 anos. Os filhos do acusado também teriam abusado das menores. Eles respondem por ato infracional.

O suspeito irá cumprir pena de sete anos de prisão em regime fechado.