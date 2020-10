Um menor foi apreendido na tarde deste domingo com 620 cápsulas de cocaína no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul. Segundo a Polícia Civil, o menor atuava no gerenciamento da venda de entorpecentes na localidade, seguindo ordens de um traficante, que está preso.

Além das cápsulas de cocaína, também foram encontradas uma quantidade de maconha e uma balança de precisão. Foto: Polícia Militar