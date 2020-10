Samuca fala sobre combate a pandemia da Covid-19 durante programa eleitoral

Candidato a reeleição em Volta Redonda, o atual prefeito Samuca Silva (PSC) abordou o combate a pandemia da Covid-19, o Novo Coronavírus, durante seu programa eleitoral de rádio desta segunda-feira, dia 12. O objetivo foi explicar medidas tomadas para salvar vidas, a preparação da cidade e o que precisa ser feito nos próximos anos para a retomada econômica.

Samuca lembrou que, no mês de abril, Volta Redonda era líder no ranking estadual de casos de Covid-19 para cada 100 mil habitantes. “Tivemos que tomar medidas rápidas para controlar o vírus. Com isso, suspendemos as aulas, proibimos aglomerações, cancelamos eventos, tivemos que tomar duras medidas de fechamento de atividades econômicas, entre outros”, disse o prefeito.

Obrigar a utilização de máscaras e distribuir quase 100 mil unidades do equipamento de proteção, entregar quase 60 mil sabonetes, realizar campanhas educativas, foram algumas das outras medidas.

“Realizamos lives diárias para informar a população sobre o avanço do vírus. Esse combate a pandemia foi muito transparente para que a população pudesse acompanhar e nos ajudar. Aumentamos o número de leitos de UTI, criamos o Hospital de Campanha, aumentamos a capacidade de atendimento. Foram várias ações que visavam salvar vidas”, lembra Samuca.



A adoção de um protocolo próprio para tratamento de casos iniciais da Covid-19 também foi importante. Segundo Samuca, são mais de 400 pessoas que iniciaram o tratamento com um medicamento que visa a diminuição da potência do vírus. Pessoas acima de 40 anos com comorbidades além pacientes do grupo de risco (idosos e doentes crônicos) devem procurar uma unidade de saúde nos três primeiros dias de sintomas e iniciar o tratamento. Apenas quatro pessoas que realizaram o tratamento precisaram de internação.

“Conseguimos abrir as atividades econômicas antes que muitas cidades e estamos com o comércio e demais atividades funcionando. A retomada econômica é uma prioridade. E no pós-pandemia precisaremos de estratégia clara de atração de empresas, com o Polo Metalmecânico, para gerar emprego e renda, e assim fortalecer conjuntamente os setores de comércio, serviços, entre outros”, acrescentou.