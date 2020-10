Vice de Baltazar enaltece o Programa Educacional da Família

“Sempre fui admiradora, mas hoje vejo a visão humanitária que ele tem”. Com essa frase, a candidata a vice-prefeita pelo PSD, Alice Colina, definiu Baltazar, que nesse Dia das Crianças, apresentou o Programa Educacional para a família, projeto que pretende oferecer para as famílias da cidade um plano de diálogo entre gerações em torno da educação.

“Hoje, tanto os pais quanto educadores percebem que há um hiato entre crianças e adultos. Mas a educação pós-pandemia vai exigir um olhar mais cuidadoso, principalmente em relação às crianças que já dominam tecnologias de interação”, disse Baltazar.

A candidata a vice-prefeita, Alice Colina, que tem 22 anos de trabalhos voluntários dedicados a crianças e adolescentes, acredita na importância do projeto para trazer as famílias para perto das escolas, a fim de evitar que esses alunos se percam no meio do caminho educacional. Para Alice, esse é um “projeto estratégico de futuro para uma cidade”

“O programa visa atender não só aos alunos, mas também as suas famílias. Em todos os meus anos de trabalho voluntário, vi muitas crianças se perderem por não contarem com um suporte ativo das famílias em seu processo de formação. Por isso, acredito que o programa pode ser muito efetivo. Além disso, com essa pandemia, vimos àqueles pais que ajudam na educação, enfrentando dificuldades, pois as aulas virtuais e o uso da tecnologia, também se tornaram uma grande barreira para eles”,