ArcelorMittal Barra Mansa terá maior muro de grafitti do Brasil

A Fundação ArcelorMittal contratou a empresa Fábrica de Grafitti para trabalhar no desafio de pintar muro da usina de Barra Mansa que possui 8,5 mil metros

A partir dessa segunda-feira, dia 5 de outubro, iniciou-se a pintura em grafitti do muro da ArcelorMittal em Barra Mansa com nove artistas selecionados. O muro, que será considerado o maior muro de Grafitti do Brasil, ganhará 8,5 mil metros quadrados de arte. O projeto está sendo produzido pela empresa Fábrica de Grafitti e realizado em parceria com Fundação de Cultura de Barra Mansa.

“Estamos ansiosos para ver o resultado dessa expressão de arte. A unidade Barra Mansa tem um papel estratégico importante para a ArcelorMittal e realizar esse muro só reforça o quanto ela é importante para nós. Essa nova vista dará uma nova cara para a unidade inaugurada em 1937. Estamos com uma equipe de apoio da empresa que está garantindo todas as condições necessárias para que o trabalho seja realizado dentro do nosso rígido padrão de segurança. É um esforço coletivo e tenho certeza que vai ser um sucesso”, comentou Tatiana Nolasco, diretora de Negócios da ArcelorMittal no Sul Fluminense.

“Ficamos muito felizes em receber na nossa cidade uma obra artística de impacto nacional e mundial. Barra Mansa sempre foi pioneira em diversos setores e se reafirma como uma cidade criativa com mais essa produção artística e cultural”. Comentou Bravo, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Barra Mansa.

Para a missão ser concluída com sucesso, a Fábrica de Grafitti realizou um concurso em junho deste ano que, por meio de votação popular – foram mais de 170 mil votos – elegeu dois vencedores para compor o quadro de artistas. Os ganhadores foram Ju Angelino (@ju_angelino) e Junior Asnoum (@juniorasnoum), dos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente.

Os outros sete artistas selecionados passaram por uma curadoria específica e foram selecionados para grafitar o muro, conheça os demais artistas:

Agrade Camíz

Uma discussão que precisa ser feita, equidade de gênero. Confere a pegada da Camiz. “Através do meu trabalho eu falo dos meus atravessamentos como um mulher. Uma mulher racializada. Uma mulher periférica”.

Juliana Fervo

A pernambucana radicada no Rio começou a pintar com 16 anos. “A minha arte reflete as minhas inspirações, e as minhas inspirações são o que realmente eu sou.”

Dolores Esos

A @esosdolores curte testar novas técnicas e texturas. “Surgiu um ponto na minha vida que eu quis juntar esses dois universos. Comecei a graffitar, a desenhar em larga escala, a me desafiar”.

Rick Fire

O cara representa a região de Barra mansa-RJ e Volta Redonda-RJ. “Vai ser o primeiro projetodessa magnitude na minha região. Enquanto natural e residente de Volta Redonda-RJ, me sinto anfitrião dessa galera.”

Miguel Afa

Inserido nas artes desde os 13 anos e morador do Complexo do Alemão, ele protagoniza corpos racializados e periféricos. “Esse interesse pelo Graffiti é parte da minha relação de paixão com a cultura hip-hop e cultura urbana’’

Leandro Raios

Faz parte da academia brasileira de personagens e já pintou na Alemanha Holanda Espanha e Dubai. ‘’Meu interesse por desenho começou ainda cedo. Enquanto meus amigos queriam soltar pipa e jogar bola eu já era mais vidrado nos quadrinhos, nos gibis’’

Kajaman

Grafiteiro desde 1999, se inspira em aspectos étnicos e culturais das culturas africanas e indígena. Além de grafiteiro, também é DJ, remetendo o universo musical em suas criações.

‘’Todo mundo junto, reunido jogando cor na parede. Isso é o que importa! ’’

Projeto Fundação ArcelorMittal

Esse projeto é fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, com realização da Fundação ArcelorMittal e tem o intuito de valorizar a arte e o trabalho de artistas nacionais. O programa já produziu, até então, os maiores murais de graffiti dos estados de Minas Gerais e Bahia, além de formar 200 novos artistas urbanos por meio de oficinas próprias.

O Fábrica de Graffiti

O Fábrica de Graffiti visa humanizar espaços industriais por meio da valorização da cultura do StreetArt e capacitar novos artistas. O intuito do projeto é ocupar espaços públicos acinzentados e levar mais arte e cor para o cotidiano das pessoas. O Fábrica de Graffiti também trabalha na capacitação de jovens de escolas da rede pública, fortalecendo a cidadania e o acesso à arte e cultura. O propósito é desenvolver a habilidade artística de crianças e adolescentes e criar um nova geração de artistas urbanos.

O objetivo é impactar positivamente a vida das pessoas nas cidades onde o projeto passa, e também valorizar o trabalho autoral dos artistas locais. O Fábrica de Graffiti realizou, até então, os maiores murais de graffiti de Minas Gerais e da Bahia, além de formar 200 novos artistas urbanos, deixando um legado permanente para as comunidades locais, para a cultura e arte nacional.