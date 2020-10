Autorização de poda e corte de árvores pode ser solicitada de forma online em Barra Mansa

Secretaria de Meio Ambiente é responsável pela inovação que permite otimização dos serviços e comodidade aos moradores do município

Avançando nos serviços de atendimento à população, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa disponibilizou na manhã desta terça-feira, 13, o link https://survey123.arcgis.com/share/0f6571d0510c43dc8d951074afe2ddb6, que permite a solicitação para a autorização de poda e corte de árvores de forma online. Ao acessar a ferramenta o usuário será direcionado a uma página no site da Prefeitura contendo os dados necessários para a realização do pedido de manutenção arbórea em áreas publicas e privadas.

Segundo o secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, a manutenção arbórea online é um dos serviços possíveis de ser realizado pelo novo software arcgis, adquirido recentemente pela Secretaria. Outros serviços, como a fiscalização, o licenciamento e a autorização ambiental também serão possíveis de serem realizados de maneira remota. “Estamos implantando gradativamente os serviços. Neste primeiro momento, a meta é operacionalizar a solicitação de autorização para os serviços de poda e corte de árvores. Vale lembrar que em áreas públicas os serviços são efetuados pela própria Prefeitura e nos locais privados pelo proprietário. Conforme as demandas são atendidas, um painel no próprio sistema atualiza as ações em: realizadas, negadas, a vistoriar e em execução”.

Conforme explicou o gerente de Unidade de Conservação, Douglas Muniz, a intenção é facilitar a vida dos barra-mansenses. “O novo sistema oferece aos técnicos da Secretaria a localização precisa, com imagens aéreas atualizadas de onde o serviço será realizado. Também contém um formulário simples, mas que necessita ser preenchido para que a solicitação seja autorizada. Há a opção de incluir a fotografia do local que precisa da manutenção arbórea, o que pode eliminar o procedimento de vistoria e permite a otimização do serviço”, detalhou Vinícius.

Inicialmente, o prazo estimado para liberação da autorização é de três dias úteis. Apesar da comodidade e eficácia da nova ferramenta online, os pedidos presenciais para autorização de poda e corte de árvores serão mantidos. Fotos: Paulo Dimas