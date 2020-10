Baltazar debate criação de um parque no Aero Clube e fomentos ao setor cultural durante entrevista em rádio

Em entrevista para a rádio Vibe FM, o candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, afirmou que pretende dialogar com a Companhia Siderúrgica Nacional, para utilizar um grande espaço da empresa, localizado no bairro Aero Clube, para construir um Parque Municipal, que funcione como um espaço de lazer e cultura para à população.

“Esse é um sonho antigo que tenho. É um desperdício todo aquele espaço inutilizado. Nossa população está carente de iniciativas de lazer. É preciso salientar que para construir um parque como esse, duas coisas são necessárias: o diálogo com a CSN e verbas federais, que eu com toda certeza buscarei para a nossa cidade, explicou o candidato.

Outro ponto, apontado como crítico por Baltazar, é o setor cultural. Segundo o candidato, os artistas do município foram abandonados nesses quatro anos e, mais recentemente, durante a pandemia da Covid-19. “A cultura é a matriz de toda a economia criativa e estamos percebendo que este setor será um grande gerador de empregos no período pós-pandemia. Vamos ampliar e melhorar as condições para geração de renda com cultura e criatividade. Não deixaremos ninguém fora: artistas e produtores serão abraçados em nossas políticas públicas, para movimentar a setor de forma eficiente.