O presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, entregou na noite desta terça-feira, a Moção de Aplausos, a Márcia Antunes Siqueira Maia, representante do Crefeito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia), do Estado do Rio de Janeiro, na Cidade do Aço.

A homenagem fez parte dos 51 anos de reconhecimento da profissão. A luz da fachada também sofreu alteração. Em homenagem aos profissionais do Crefeito, a cor da fachada foi alterada e predominou o verde.