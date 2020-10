Maguinho, ex-diretor do Leão do Sul, morre de Covid-19

Carlos Magno Gilberto, mais conhecido nas rodas de amigos e sociais como Maguinho, morreu vítima da Covid-19. Maguinho era torcedor fervoroso do Barra Mansa FC, onde foi diretor nos aos de 2014 e 2015. Maguinho estava internado num hospital da região.

Maguinho também era empresário e morava no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Nota oficial do Barra Mansa FC

Nota de falecimento do ex-diretor do Barra Mansa Carlos Magno

É com imenso pesar que o blog do Barra Mansa Futebol Clube comunica o falecimento do Carlos Magno – ex-diretor do clube nos anos de 2014 e 2015. Os torcedores do Barra Mansa se solidarizam com a família e amigos do Carlos Magno.

AMIGOS SE DESPEDEM DE MAGUINHO

Não sei porque você se foi , quantas saudades vou sentir

Amigo eu fui a amiga que vc falou antes de ir ser internado, e disse amiga vai ficar tudo bem

Eu não tenho palavras só choro, e agora né?

Deus te quistivemos nestes 20 anos de amizade risos, choros, falamos de trabalho , falei de mim e você dizia amiga você vai ser muito feliz ainda tenha paciência

Você se abriu comigo de suas aflições , más sempre muito otimista pra tudo.

Ministrei em seu coração onde falamos tanto de Deus e você sempre coração aberto né.

E Deus me permitiu algo, no meu sonho hoje , você veio e me disse amiga vim me despedir de vocêacordei assustada , e logo cedo recebo que vc faleceu está manhã . Agradeço a Deus pq orei por vc e senti que você está lutando pra viver , deu uma melhora , más está doença te levou.

Más Carlos Magno Gilberto o amigo Maguinho você veio até a mim , n sei que sinto neste momento , más eu agradeço a Deus pela experiência que eu passei hoje de você se despedir de mim

Sinto pela sua família esposa e filha que Deus conforte todos eles em nome de Jesus.

Eu só sinto Maguinho gratidão amigo por ser meu amigo todos esses anos, preocupado comigo vamos trabalhar muito amiga , vamos dar palestras todo empolgado .

Seu ciclo terminou aqui , agora o grupo eu e vc kkk acabou .

Um dia vamos estar juntos

Obrigada por ser meu amigo de verdade , chorou comigo , falava da Liz e dizia vai passar tudo amiga . Vá em paz meu grande amigoaté breve!!!