Neto destaca participação ativa de Faria em eventual governo

Figura de “vice decorativo” é rechaçada pelo candidato a prefeito de Volta Redonda

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto fez nesta terça-feira, 13, mais uma carreata para levar propostas e divulgar a campanha aos bairros da cidade. Ao lado de Sebastião Faria, com quem compõe a chapa, Neto disse ao final do ato que descarta por completo a figura de “um vice decorativo”. Pelo contrário, Neto afirmou que Faria já sabe que terá muito trabalho pela frente caso a dupla do DEM vença a eleição.

– Ter uma pessoa capacitada como o Faria na equipe é um privilégio. Ele será importante em muitas áreas, mas sobretudo na saúde e no planejamento urbano, na mobilidade. São dois pontos muito sensíveis para o futuro de Volta Redonda e tenho certeza que o Faria terá muito a contribuir – destacou Neto.

Neto lembrou que Faria foi o gestor das obras do Hospital Regional, administrou o Hospital São João Batista e fez importantes obras como a Radial Leste, o Viaduto Álimo Francisco, entre outras ações. “É uma experiência profissional muito grande e diversificada, mas também uma pessoa com muita experiência em Volta Redonda”, disse o ex-prefeito.

Faria disse que nem mesmo cogitou ficar “de fora do batente” e afirmou que estará a disposição de Neto para atuar onde for mais útil. “Teremos de montar uma equipe enxuta, cortar despesas e trabalhar muito. Todos aqueles que porventura sejam ‘convocados’ para ajudar Volta Redonda já devem estar preparados para períodos muito difíceis e de muito trabalho. Assim, conseguiremos nosso objetivo de resgatar nossa cidade”, afirmou Faria.

A carreata desta terça-feira teve saída do comitê localizado na Avenida Amaral Peixoto, seguindo para Vila Santa Cecília, Conforto, Bairro 249, São Lucas, Minerlândia, 208 e 207, até retornar pela Vila até a Amaral Peixoto.