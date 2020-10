O tenente-coronel Perry Souza Azeredo, que assumiu na sexta-feira o comando do 37º BPM, em Resende no lugar da tenente-coronel Luciana Oliveira, disse que está disposto a manter a parceria com a imprensa, divulgando os boletins de ocorrências que são registrados diariamente.

Souza, que veio do 34º BPM (Magé), pretende focar principalmente no tráfico de drogas. O novo comandante já passou por três batalhões. Resende cobre também as cidades de Itatiaia, Porto Real e Quatis.