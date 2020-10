Polícia Militar prende suspeito de ser o gerente do tráfico em Volta Redonda

Policiais militares prenderam na madrugada desta terça-feira, um jovem, de 23 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os policiais foram até o bairro com o objetivo de coibir a realização de um baile funk no local. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O suspeito seria o responsável pela contabilidade do dinheiro do tráfico no bairro.