Prefeitura revitaliza mais de 45 quilômetros de vias em Volta Redonda

Equipes da STMU retornaram ao bairro Jardim Cidade do Aço

Através da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a Prefeitura de Volta Redonda já revitalizou a sinalização horizontal em mais de 45 quilômetros de ruas e avenidas da cidade. As equipes da STMU estão atuando em vias do bairro Jardim Cidade do Aço nesta semana. De acordo com a secretaria, o bairro possui ruas em sua maioria residenciais e com menor circulação de veículos em relação a centros comerciais, permitindo que o trabalho seja realizado durante o dia.

As ruas localizadas na parte baixa do bairro (próximo à Avenida Beira-Rio) já receberam a intervenção na primeira etapa. Nesta semana, as equipes retornaram e estão percorrendo outras vias como as ruas Frei Henrique Soares, Pinheiral, Frei Eustáquio, e os cruzamentos das ruas Mariana e Miguel Pereira.

O trabalho realizado envolve pintura e linhas de bordo, faixas de retenção e de pedestres, ponto de ônibus, cruzamentos, demarcação de estacionamento, entre outras demandas, visando melhorar a mobilidade urbana na região.

Em outros pontos já atendidos pela cidade, principalmente com maior tráfego de veículos, as intervenções acontecem no período noturno, para evitar impacto no trânsito da região. O cronograma anual de revitalização da secretaria atende corredores viários do município, principalmente nos centros comerciais, onde o fluxo de pessoas e veículos é maior.

A STMU já atuou na entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; na Avenida Beira-Rio; no Elevado Castelo Branco e seus acessos; na via Sérgio Braga; no trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); além de ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços, Santa Cruz e Voldac. Secom VR – Fotos de Evandro Freitas.