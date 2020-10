Campanha Descarte Solidário de Eletroeletrônicos será no domingo, em Barra Mansa

Ação acontece na Praça Ponce de Leon, em frente à Igreja Matriz, no Centro

Na manhã desta quarta-feira (14), representantes da Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), do Rotary Club Alvorada e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-BM) se reuniram na Apae para definir os últimos detalhes da terceira edição da Campanha Descarte Solidário de Eletroeletrônicos, que acontecerá neste sábado, dia 17 de outubro, das 8 às 17 horas, na Praça Ponce de Leon, em frente à Igreja Matriz, no Centro.

Para conquistar uma maior adesão e participação da sociedade, o Rotary Club já iniciou a campanha em outros pontos de coleta. Desde o dia 22 de setembro, nas terças e quintas-feiras, das 8 às 17 horas, os moradores podem descartar os materiais nas escolas Jahyra Fonseca Drable, em Amparo; Escola Bartholomeu Anacleto, na Vila dos Remédios, em Floriano; Colégio Antônio Rocha; Escola Rialto; Colégio Padre Anchieta, na Vista Alegre; Colégio Paulo Basílio, na Vila Nova; além da Subprefeitura da Região Leste e a quadra poliesportiva de Santa Rita de Cássia.

Os materiais recolhidos serão vendidos e o recurso arrecadado será destinado a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) e a Apae do município. A ação acontecerá em sistema drive-thru, com a finalidade de garantir a segurança dos participantes em relação a pandemia da Covid-19. A Guarda Municipal estará no local, auxiliando no desvio do trânsito.

O coordenador da Coleta Seletiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Sérgio Antônio da Silva, destacou os assuntos abordados na reunião. “Foi definido hoje a parte operacional na Praça da Matriz, onde colocaremos faixas e banners para divulgar a ação. Além disso, conversamos sobre a estrutura e funcionamento do evento. Estamos planejando para fazer tudo de forma organizada”, concluiu.