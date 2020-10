Policiais militares foram acionados para verificar disparo de arma de fogo ocorrido nas proximidades do Bar da Vera, no bairro Carvão, em Barra do Piraí. Os agentes montaram um cerco e foram até o local onde apreenderam uma pistola calibre 9mm (CZ com numeração raspada) uma pistola calibre 9mm, um carregador CZ, um carregador Canick 55 TP e 27 munições intactas.

Segundo a Polícia Militar, um jovem, de 25 anos, ficou preso.