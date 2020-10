Polícia Militar prende mulher com drogas nas partes íntimas, em Angra dos Reis

Policiais militares prenderam em flagrante, uma mulher, que não teve o nome divulgado, com drogas na Rua das Flores, no Parque Mambucaba (Perequê), em Angra dos Reis. Policiais estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram a mulher num local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao ser abordada a mulher ficou nervosa o que levantou ainda mais as suspeitas dos policiais.

Durante a abordagem os agentes apreenderam R$ 51. Sobre as drogas, a mulher confessou que estavam nas partes íntimas. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia, onde uma inspetora fez a revista e encontrou várias cápsulas de cocaína e cinco tabletes de maconha nas partes íntimas da mulher. Foto: Polícia Militar