Polícia Militar prende suspeito de tráfico em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na madrugada desta quarta-feira, um jovem, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Rua Dulph Alves Ramos, no bairro Piteiras, em Barra Mansa. Uma denúncia levou os agentes até o suspeito que ao perceber a presença dos policiais tentou descartar uma sacola com as drogas. Foram apreendidos 92 pinos de cocaína e três trouxinhas de maconha.

Ele teria admitido que estava praticando o tráfico de drogas na localidade. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Foto: Polícia Militar