15 de outubro, Dia dos Professores e Professoras

Mais um 15 de outubro se aproximando e queremos prestar nossa homenagem à você professor, professora. A você que incansavelmente no dia-a-dia faz do seu profissionalismo uma ponte para que seus alunos desfrutem da maravilhosa arte do aprender.

A você que, apesar das dificuldades que o magistério apresenta, da falta de valorização da profissão, não se esmorece diante desses desafios e enfrenta-os, lutando por melhores condições de salário, de trabalho e de uma vida digna. A você que além de transmitir conhecimentos acadêmicos se compromete em partilhar com seus alunos experiências de vida, educando-os para a formação de sua consciência crítica e cidadã.

A você que faz seus alunos se sentirem pessoas de valor, por ajudá-los a descobrir o que fazer de melhor e assim fazê-lo cada vez melhor. Parafraseando Paulo Freire: ‘Não existe ensinar sem aprender. Ensinar não é transferir possibilidades para a sua produção ou sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Que você professor, seja sempre um aprendiz, um sonhador, um semeador, um transformador. Nosso agradecimento por repartir seus conhecimentos, vivências, experiências e nos fazer acreditar que somos capazes de transformar sonhos em realidade. Parabéns pelo seu dia, professor, professora, dia esse que deveria ser todos os dias. A vocês todo nosso respeito, carinho e gratidão. Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um e cada uma de vocês. Parabéns!

Por: Conceição Santos