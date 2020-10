Acidente envolve carro e moto e deixa dois feridos no bairro Jardim Amália II

Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, envolveu um carro Fiat Punto e uma moto Honda CG, no km 286, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em frente ao bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda. A moto colidiu na traseira do Palio Punto. Os dois ocupantes da moto, de 25 e 21 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital São João Batista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sofreram ferimentos leves. Não houve feridos entre os ocupantes do automóvel.

O condutor da motocicleta não era habilitado. Além disso, há indícios de adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, o que esta sendo avaliado. O trânsito foi desviado até a conclusão da perícia e remoção dos veículos.

O condutor e passageiro da motocicleta que ficaram feridos tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, mas não possuem mandado de prisão em aberto. Sendo assim foram ouvidos e liberados após depoimentos na 93ª Delegacia de Polícia.