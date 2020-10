Balieiro destaca melhorias e proposta para o futuro do Hospital de Emergência

Unidade mantida pela prefeitura de Resende é referência em atendimento na região das Agulhas Negras

O prefeito Diogo Balieiro Diniz deu sequência ao programa eleitoral na TV destacando as melhorias proporcionadas pela atual administração ao Hospital de Emergência Henrique Sergio Gregori, considerado unidade de referência para toda a região das Agulhas Negras. Candidato à reeleição, Balieiro também apresentou propostas para que o hospital siga com atendimento de qualidade para a população que precisa do atendimento na rede pública de saúde.

O prefeito lembrou no programa que foi médico plantonista do Hospital de Emergência por mais de dez anos, chegando ainda a assumir a direção geral da unidade. Essa experiência, segundo o prefeito, permitiu maior “conhecimento e sensibilidade” para que cada detalhe do hospital fosse observado durante o primeiro mandato.

– Reformamos o prédio, contratamos equipe de limpeza especializada, reformamos e ampliamos o CTI, construímos uma farmácia 24 horas, onde o paciente pega sua medicação logo após a consulta, ampliação a equipe profissional, com inclusão de novas especialidade. Além disso, fizemos uma nova estação elétrica com a reforma de toda rede de abastecimento de energia. Compramos novos equipamentos e reformamos o prédio – disse ele.

No programa, o prefeito destacou ainda que em 2019 a prefeitura de Resende investiu mais de 35% das receitas próprias em saúde, o que representa mais que dobro previsto por lei. Além disso, Diogo Balieiro mostrou que durante a pandemia do coronavírus a unidade abriga um centro de triagem e uma ala especial para atendimento de pacientes infectados. Para o próximo mandato, Balieiro apontou que já estão previstas novas melhorias. “Vamos fazer novas enfermarias e um novo centro cirúrgico, pois sabemos que ainda há muito a ser feito”, disse ele.