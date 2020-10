Um veículo Chevrolet Astra pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira, na Avenida Presidente Kennedy, ao lado de um posto de combustível, no local conhecido com Retorno, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros de Volta Redonda foi deslocado até o local e apagou as chamas. O carro ficou totalmente destruído. Segundo Informações do local, o carro é de um morador das proximidades e estava estacionado. Pouco tempo depois as chamas iniciaram.