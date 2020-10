Um carro tombou no final da tarde desta quinta-feira, na Ponte Irmãos Di Biase, mais conhecida como Ponte do Royal, no Centro de Barra do Piraí. A Guarda Municipal foi acionada e controlou o trânsito que fluiu no sentido siga e pare.

Houve derramamento de óleo na pista. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e com auxílio dos guardas municipais desvirou o veículo.