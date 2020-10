Dayse Penna fala sobre saúde pública, funcionalismo público e investimentos em Volta Redonda.

A candidata a prefeita, Dayse Penna participou na noite desta quarta-feira, 14, do debate promovido pela Band Rio Interior juntamente com outros 11 candidatos. Durante os quatro blocos do programa a candidata pôde citar alguns temas de maior questionamento dos eleitores como, saúde pública, funcionalismo público e investimentos no município de Volta Redonda.

Na primeira pergunta dirigida aos candidatos, sobre o motivo de merecerem os votos dos eleitores, Dayse afirmou sentir-se preparada para cuidar de Volta Redonda. “Acima de tudo, hoje eu sou uma voz que se levanta contra todos esses políticos que tem demonstrado falta de integridade. Eu sou uma ativista social, fui presidente de associação de moradores e de instituições assistenciais, além de secretaria de direitos humanos.Hoje me sinto preparada para administrar a nossa cidade porque eu compreendi que política não é profissão é participação cidadã”, declarou.

Durante o embate com outros candidatos, uma das falas de Dayse que mais chamou atenção foi sobre inovação. “Volta Redonda precisa de uma reparação. Desde que a csn foi privatizada não houve mais nenhum estímulo a novos negócios e a gente acredita que essa reparação vai vir em acordos com o governo federal, trazendo para nós a possibilidade de desenvolvimento na área ambiental. Temos aqui sete centros universitários e queremos que os nossos jovens permaneçam na cidade. E se aquilo que a gente tem em maior quantidade é poluição, porque não investir e transformar aquilo que nos desagrada em matéria prima para novos negócios?” frisou.

A candidata falou ainda sobre o funcionalismo público “No nosso plano de governo a gente colocou o eixo Cidade Cuidadora, e nesse caso a gente quer demonstrar que o indivíduo está no centro das atenções. Quando a gente cuida do nosso servidor ele também oferece um melhor serviço. O assédio moral é uma prática naturalizada e a gente tem sim possibilidades de demonstrar o processo de trabalho, trazer indicadores, metas a fim dele (o funcionário) se sentir confortável”, destacou

Ao longo do debate um dos temas mais citados foi a saúde. Dayse também pontuou sobre a situação do município e o que pretende fazer. “A gente precisa falar da saúde. O gestor, o responsável em fazer as escolhas de onde vai colocar o nosso dinheiro precisa ter atenção sobre aquilo que nós já possuímos para fazer funcionar melhor. No nosso governo vamos investir na saúde primária. Vamos parar com essa história de falar “postinho de saúde”. No posto de saúde é onde cuidamos da sua prevenção”, explicou

Em suas considerações finais Dayse ressaltou o que a motivou participar do pleito de 2020. “É um momento difícil da história política da nossa cidade. Logo que eu resolvi me levantar para esse pleito eu fui questionada: “Dayse quem você pensa que é para ser prefeita dessa cidade?” E hoje, por tudo aqui, a gente percebe que falta integridade e é por isso que eu me levanto. Se Volta Redonda é a minha casa, eu tenho certeza que nós juntos podemos fazer dessa casa um lugar melhor para gente viver”, concluiu.