Foi localizado na manhã desta quinta-feira, o helicóptero que caiu na região de Rio Claro (RJ). A aeronave caiu nas proximidades do bairro Água Mineral . Segundo as primeiras informações duas pessoas morrido no acidente.

A queda foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Barra Mansa, que estava no caminho da cidade. Foto canalizada ao jornal online Foco Regional