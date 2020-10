Padre é encontrado carbonizado em Manhumirim (MG)

O padre Adriano da Silva Barros, 36 anos, vigário da paróquia de Simonésia (MG), foi encontrado morto no começo da noite desta quarta-feira (14) na zona rural de Manhumirim (MG). O padre não era visto desde terça-feira (13), quando deixou a sua cidade, Reduto (MG). O padre Adriano foi encontrado carbonizado e seu corpo foi reconhecido pelos seus irmãos na noite desta quarta-feira.

O padre Júlio César, da paróquia de Simonésia (MG), informou que o padre Adriano da Silva Barros, conduzindo um Chevrolet Onix, tinha ido almoçar com os pais em Martins Soares e, na volta, deixou a irmã na cidade de Reduto, por volta de 13h30 min, para seguir viagem até a cidade de Simonésia (MG).

Como o padre não apareceu foi iniciada uma busca do pároco. Na noite desta quarta-feira, o corpo foi encontrado carbonizado. Irmãos que estiveram no local identificaram alguns sinais que apontam como sendo o padre Adriano.

Porém, somente o exame de DNA poderá confirmar a identidade. A polícia trabalha com a hipótese de um latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo informações conseguidas pela polícia, o carro do padre foi visto trafegando em Petrópolis (RJ). A polícia está investigando o caso.

Polícia Civil de Manhuaçu emite nota oficial

Foi encontrado o início da noite desta quarta-feira, 14/10/20, o corpo do Padre Adriano, Vigário da Paróquia de Simonésia (MG). O corpo estava em uma estrada rural próxima a Manhumirim. Exames periciais iniciais indicam ao menos cinco perfurações causadas por arma branca – possivelmente uma faca -, sendo essa a possível causa da morte. A vítima estava carbonizado e vestígios de gasolina foram encontrados no local. Familiares fizeram reconhecimento da vítima. Pertences pessoais encontrados junto ao corpo, em especial uma aliança usada por religiosos, corroboram para identificação. Exames de DNA poderão ser realizados a critério do Delegado de Polícia que presidirá o Inquérito Policial.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, pois já se tem informações de que o veículo da vítima foi visto no Estado do Rio de Janeiro na madrugada, por volta das 2h30, do dia 14/10/20.