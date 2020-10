Polícia Militar apreende cocaína, em Barra do Piraí

Policiais militares estavam em patrulhamento por volta das 21h30min, desta quarta-feira, quando observaram um veículo Fox (vermelho) descendo no sentido Ipiabas para o acesso a BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Os policiais desconfiaram dos ocupantes e tentaram interceptar o veículo por várias vezes. Os agentes perceberam que uma bolsa plástica foi descartada pela janela do veículo. Os policiais recolheram a bolsa contendo10 bolas (593) pinos de cocaína.

Os agentes seguiram até o distrito de Coimbra (Barra do Piraí), onde o veículo foi localizado e rebocado para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí. Um dos suspeitos, de 23 anos, foi apreendido e levado junto com as drogas para a delegacia.

O outro suspeito conseguiu fugir.