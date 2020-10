Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Resende

A Polícia Militar recebeu uma informação nesta quinta-feira, por volta das 19h30min, sobre um veículo Kadet, que estaria vindo do Rio de Janeiro, com dois suspeitos transportando uma grande quantidade de drogas, para a Fazenda da Barra 3, em Resende.

Os policiais militares se posicionaram e conseguiram abordar o veículo na Avenida do Contorno, no bairro Morada da Barra, com farto material entorpecente. Dois suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Resende.

OBS: O total de drogas está sendo contabilizado.