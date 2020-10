Prefeitura promove capacitação para otimizar atendimento do FiscalizaVR

Ferramenta, implantada em fevereiro de 2018, aproxima o cidadão do serviço público e promove o controle social

A Prefeitura de Volta Redonda realizou na manhã desta quinta-feira, dia 15, no Auditório da PMVR, capacitação para os operadores do FiscalizaVR. O objetivo da reunião é otimizar o atendimento ao cidadão. A ferramenta, que pode ser acessada pelo aplicativo ou pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/fiscalizavr, aproxima a população do serviço público, permitindo que faça denúncias, solicitações e que acompanhe o andamento do processo.

Cerca de 30 funcionários, representando as secretarias municipais e autarquias, participaram do encontro e expuseram sua experiência em quase três anos de implantação do FiscalizaVR. Para tirar dúvidas e buscar soluções para o aperfeiçoamento e agilizar o atendimento à população, o secretário de Estratégia Governamental, Joselito Magalhães, e duas operadoras da Central de Atendimento Único (CAU) conduziram a reunião.

Joselito afirmou que a implantação do FiscalizaVR é um marco para garantia da participação popular e da transparência no poder público municipal. “O objetivo desta reunião é otimizar o atendimento à população. Diminuir os prazos para respostas e melhorar ainda mais a comunicação com o cidadão”, afirmou, ressaltando que o aplicativo favorece um serviço público mais eficiente, respeitando as demandas do morador.

Gilcimara de Oliveira Furtado, uma das representantes da CAU, responsável pelo contato direto com a população, ressaltou a importância de passar respostas detalhadas aos usuários. “Quanto mais informações, melhor a prestação de contas ao cidadão”, disse.

Regiane Alvarenga, que opera a ferramenta na Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), deu um exemplo de sucesso. “Na secretaria, unificamos todo atendimento ao cidadão por meio da CAU. Esta decisão facilitou a identificação das solicitações e favoreceu a agilidade das respostas”, contou.

FISCALIZA VR – Ao acessar o aplicativo ou o site www.voltaredonda.rj.gov.br/fiscalizavr, o cidadão poderá fazer sua manifestação como anônimo ou se cadastrando no sistema. Em seguida, poderá escolher a subcategoria relativa ao problema.

As categorias são Água e Esgoto; Iluminação e Energia; Infraestrutura Urbana; Irregularidade; Limpeza e Conservação; Meio Ambiente; Pedestres e Ciclistas; Saúde; Ouvidoria Municipal; Serviços Públicos; Transporte Público; e Urbanismo.

O cidadão descreve o problema, indica o bairro da ocorrência e ponto de referência. A manifestação é recebida pela CAU e enviada para a secretaria responsável, que irá informar ao usuário toda vez que houver alguma ação movida para resolução do problema.

Tanto pelo aplicativo quanto pelo site, o cidadão tem um perfil no qual pode ver todas as suas ocorrências criadas de forma individualizada, além de fazer a gerência sobre elas. Também é possível acompanhar registros de outras pessoas. Secom/VR com fotos de Evandro Freitas