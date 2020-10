PRF flagra homem com dinheiro sem procedência em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime, por volta das 16h30min, desta quinta-feira, relativa a Operação Tamoio VII, quando abordou um veículo importado, Mercedes Benz A200 Turbo (luxo), com placa do Rio de Janeiro, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante abordagem, o motorista, de 45 anos, demonstrou nervosismo. Ao realizar revista no interior do veículo foi encontrada grande quantidade de dinheiro dividido em vários maços. Foram encontradas notas de R$ 50 e R$ 100 e outras de menores valores (R$ 10 e R$ 20). As notas estavam nos bolsos de um casaco que estava no banco traseiro (debaixo do banco do passageiro traseiro).

O motorista informou aos policiais rodoviários federais que era advogado e que a quantia encontrada correspondia a R$ 100 mil, que seria referente a honorários advocatícios pagos por um cliente. O advogado não portava nenhum documento que comprovasse a procedência da quantia encontrada, nem a veracidade da versão contada por ele. O veículo está com o licenciamento vencido em 2018. Foi multado e apreendido no pátio da PRF. Também, foi verificado q o veículo está com R$ 1.121,57 em débitos de multas vencidas.

Diante dos fatos, o dinheiro foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia, para apuração dos fatos.