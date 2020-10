PRF prende motorista por tráfico de drogas em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram no início da madrugada desta quinta-feira, por volta de 00h05min, durante fiscalização de rotina, um veículo Fiat Argo (cinza) placa de Belo Horizonte (MG), no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí.

Durante fiscalização a equipe percebeu que o condutor estava agitado e nervoso. Ao pedir que abrisse o porta-malas, ele confessou que estava transportando maconha. Os agentes apreenderam as drogas no porta-malas e no banco traseiro, num total de 429 tabletes de maconha. O condutor, de 25 anos, disse que pegou o veiculo já carregado com a droga em Maringá (PR) e estava transportando até Linhares (ES), onde receberia instruções para entrega da droga, mas não revelou quanto receberia pelo transporte.

O condutor ileso, o veículo e a carga de maconha foram encaminhados para a 88ª Delegacia de Polícia, de Barra do Pirai, para procedimentos legais. O condutor permaneceu preso. Uma perícia da Polícia Civil será realizada para saber quantos quilos da droga foram apreendidos.