Corpo de jovem é encontrado no bairro Santana

O corpo do jovem, Diego Lorran dos Santos Martins das Chagas, de 24 anos, que estava desaparecido foi encontrado na quinta-feira, na Rua Doutor Mesquita, no bairro Santana, em Barra do Piraí. O jovem estava desaparecido há dois dias. O corpo foi localizado a partir de informações de populares. O corpo estava de bruços e apresentava várias perfurações de tiros e tortura.

A Polícia Civil realizou a perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de Barra do Piraí. O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí.