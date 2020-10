Cerca de 1.200 quilos de substâncias entorpecentes foram incinerados na quinta-feira, no alto forno da Companhia Siderúrgica Nacional. A iniciativa foi do delegado Edezio Ramos, delegado titular da 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda.

O evento contou com a participação do promotor de Justiça André Ferreira, do perito criminal Sérgio Eduardo (chefe da perícia do (PRPTC) e policiais da 88ª, 90ª, 92ª, 93ª e 99ª delegacias de diversas unidades.